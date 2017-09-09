PKK'dan DEAŞ'e ABD destekli operasyon!

PKK, Suriye'de ABD'nin desteğiyle DEAŞ kontrolündeki Deyrizor'a kuzeyden operasyon başlattı.

Güncellenme 09 Eylül 2017 09:47

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK operasyona Haseke'ye bağlı Kırkyedi beldesi üzerinden başladı.

Haseke'nin güneyindeki Şeddadi'de Cipse konutlarından yönetilen operasyon kapsamında PYD/PKK militanları Kırkyedi beldesinden güneybatıya doğru ilerleyerek Deyrizor'a yöneldi.

İç savaş öncesi yaklaşık 230 bin kişinin yaşadığı Irak sınırındaki Deyrizor'un büyük bölümü Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

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