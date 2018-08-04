PKK'dan bir hain saldırı daha!

Hakkari, PKK'lı teröristlerin önceden yol tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir polis Şehit oldu.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 11:17

Hakkari Yüksekova’da PKK’lı teröristlerin önceden yol tuzakladığı el yapımı patlayıcı zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak etti. Meydana gelen patlamada yaralanan polislerden biri Şehit oldu.

PKK’lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilakı sonucu yaralanan özel harekat polisi 26 yaşındaki Recep Emre Yılmaz kaldırıldığı hastanede Şehit oldu.

Hain saldırı, dün saat 23.00’de gerçekleşti. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamada, dokuz polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerin ardından yaralılar Hakkari’ye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep doğumlu olan ve tarih öğretmenliği bölümünden mezun olan Şehit polis Recep Emre Yılmaz’ın iki yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Yılmaz için bugün Hakkari’de tören düzenleneceği, ardından da cenazesinin memleketine uğurlanacağı bildirildi.

Saldırıda yaralanan diğer 8 polis memurunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.