PKK yeniden ABD'nin terör listesine alındı

ABD, 1997’de FTO listesine alınan PKK’nın bu listede kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Güncellenme 02 Mart 2019 11:13

ABD yönetimi, beş yılda bir yapılan değerlendirmeler sonrasında 1997’de FTO listesine alınan PKK’nın bu listede kalmaya devam edeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’ya dair değerlendirmelerde bulundu.

PKK’nın 20 yıldan daha fazla bir süredir Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer aldığı belirtilen açıklamada, bu süre içinde PKK’ya karşı Türkiye ve müttefik ülkeleri ile birlikte çalıştıklarını aktardı.

Açıklamada,

"ABD, PKK'nın Avrupa ve başka yerlerdeki fon sağlama operasyonlarıyla mücadele de dahil olmak üzere, NATO müttefiki Türkiye ile olan ortaklığımıza güçlü bağlılık göstermektedir. Bugünkü karar, ABD halkına ve uluslararası topluma PKK'nın terör örgütü olarak kaldığını bildirmektedir. Ayrıca, PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesine ek olarak 2001'den beri Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesinde yer almaktadır."

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör listesine aldığı yabancı grupları 5 yılda bir değerlendirmeye alıyor. PKK, en son 2013 yılında değerlendirilmiş ve her iki listede de kalmasına karar verilmişti.