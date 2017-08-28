PKK Şırnak'ta yol işçilerine saldırdı

Bölücü terör örgütü Şırnak'ın Uludere ilçesinde yol yapımında çalışan işçilere saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 işçi yaşamını yitirdi.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 16:44

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerce yol yapımında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım inşaatında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 işçi yaşamını yitirdi.