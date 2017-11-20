PKK İdlib'deki TSK gözlem noktasına saldırdı

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Afrin-İdlib hattındaki TSK gözlem unsurlarını hava toplarıyla saldırdı. TSK, terör örgütünün saldırısına ateşle karşılık verdi.

Güncellenme 20 Kasım 2017 13:32

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK/PYD, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem gücüne hava toplarıyla saldırdı.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Halep'in Afrin ilçesindeki terör örgütü militanları, TSK'nın İdlib-Afrin hattındaki Daret İzzet gözlem noktası çevresine 5 hava topu saldırı düzenledi.

Toplardan biri, Daret İzze'nin Samaan Kalesi bölgesindeki gözlem noktasının yaklaşık yüz metre yakınına isabet etti.

Diğer havanlar ise sivil yerleşimlere düştü.

Saldırıya ateşle karşılık verildi

Gözlem noktası ile sivil yerleşimlerde ölen ya da yaralanan olmadı.

TSK, terör örgütünün saldırısına ateşle karşılık verdi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan Astana anlaşması çerçevesinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için TSK, 12 Ekim'de bölgeye intikal sürecini başlatmıştı.

Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınlarında gözlem noktalarını faaliyete getiren TSK, üçüncü gözlem noktasının aynı güzergahta Şeyh Akil Tepesi'nde oluşturuyor.

Türkiye'nin, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde toplam 12 ateşkes gözlem noktası kurması öngörülüyor.