PKK hainler 7 askerimizi şehit etti

Yola tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu 7 askerimiz şehit olurken, 2 askerimiz de yaralandı.

Güncellenme 04 Ekim 2018 09:50

Batman Gercüş’te yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP’nin patlatılması sonucu 7 askerimiz şehit olurken, 2 askerimiz de yaralandı. Saldırı sonrası kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli büyük çaplı bir operasyon başlatıldı.

4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı

Gercüş’te bugün saat 06.00’da güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre, 7 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

3 askerin sağlık durumu ağır

Saldırı sonrası bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı 5 asker hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Konuyla valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."