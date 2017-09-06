PKK ABD desteğiyle sınır kapılarını işgal etti

PKK ABD'den aldığı askeri yardımla Türkiye'nin Suriye ile olan 5 sınır kapısını işgal etti.

Güncellenme 06 Eylül 2017 09:57

Türkiye’nin güneyden kuşatılmasını hedefleyen çok uluslu projenin Suriye ve Irak ayağında kara gücü olarak kullanılan PKK, Türkiye sınırındaki 580 kilometrelik alanı işgal ediyor. Terör örgütü, Amerika’nın desteği ile İslahiye, Mürşitpınar, Akçakale, Ceylanpınar ve Şenyurt gümrük kapılarının Suriye’ye açılan kısmını kontrol ediyor.

Suriyeli muhaliflerin 2016 sonlarında rejime karşı birçok bölgeden gerilemesi ve DEAŞ tarafından işgal edilen muhalif bölgelerin PKK-PYD’ye teslim edilmesiyle Suriye’de harita değişti. Terör örgütü PYD yalnızca Kamışlı- Dırbesiye bölgesindeki sınırlı alan hakimiyeti ABD’nin yoğun desteği ile Haseke, Deyrizor, Rakka, Creablus ve Halep’i de içine alan geniş bir bölgede yayıldı.

GÖZÜNÜ BAB-ES SELAM’A DİKTİ

Terör örgütünün Suriye ve Ortadoğu’ya açılan en büyük sınır kapılarından Bab es Selam ve Bab el Hava’ya yönelik ele geçirme girişimleri devam ediyor. Örgütün Azez- Bab Es Selam kapısına uzaklığı 2.5 km iken Reyhanlı-Bab el Hava’ya ise 13 kilometre mesafede. ABD-PYD ittifakı Türkiye’nin bölgeye açılan en büyük sınır kapılarını ele geçirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. PKK-PYD’nin, Bab-El Hava ve Bab Es Selam’a yönelik havan ve füze saldırıları devam ediyor.

İKİ SINIR KAPISI MUHALİFLERDE

Batıda Akdeniz’den Irak sınıra uzanan 911 kilometrelik Türkiye Irak sınırında toplam 9 gümrük kapısı bulunuyor. İki ülke arasında inşa edilen en büyük hudut kapıları ise Hatay ve Kilis sınırlarında bulunan Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları. Terör örgütünün kontrol ettiği 5 kapı dışında faal olan Reyhanlı -Bab-El Hava, Öncüpınar -Bab es Selam sınır kapıları halen açık ve muhalifler tarafından kontrol ediliyor. Batı’da Akdeniz’e açılan Kesep kapısı ise rejim güçlerinin denetiminde. Cerablus kapısı ise 2016 yılı Ağustos ayında başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ’tan temizlenerek muhalif bölgelere katıldı.

SİLAH VE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI

Sınır boyunca yaklaşık 600 kilometrelik alanı işgal eden PKK, hudut kapılarına yakın bölgelerde kazdığı tüneller ve yer altı bağlantı koridorları sayesinde insan, silah ve akaryakıt kaçakçılığı yapıyor. Beraberinde Avrupa ve Türkiye’den gelerek kamplarda eğitilen militanların da geçişi aynı tünellerden sağlanıyor. Örgüte ait tüneller silah, akaryakıt ve insan kaçakçılığında da aktif olarak kullanılıyor. 2016 yılına Kadar Avrupa’dan terör örgütüne katılan birçok militan, Ayn-el Arap, Kamışlı ve Afrin’de kurulan kamplarda eğitim gördü.

Ticaretin yüzde 35’i yapılıyordu

İşte sınırın Türkiye ve Suriye tarafında yer alan kapılar; Halen PKK’nın işgal altında tuttuğu gümrük kapılarından savaş öncesi Türkiye ve Suriye arasında gerçekleştirilen ticari alışveriş ve turistik ziyaretlerin yüzde 35’lik sağlamamaktaydı. Türkiye’nin PKK işgali ile durduğu kapılar şunlar:

1- İslahiye = Afrin Akbez

2- Mürşitpınar = Ayn El Arap

3- Akçakale = Tel Abyad

4- Ceylanpınar = Rasulayn

5- Şenyurt = Dırbesiye

Kaynak: Yeni Şafak