Pizzaya tükürme olayının arkasında çete çıktı!

Bugün ortaya çıkan ve bir pizzacının müşterisine götürdüğü pizzanın içine tükürdüğü görüntülerin perde arkasının bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 27 Mart 2018 16:26

Eskişehir'de bugün ortaya çıkan ve bir pizzacının müşteriye götürdüğü pizzanın içine tükürdüğü görüntülerin perde arkası bambaşkaymış. İddiaya göre görüntüler bilinçli olarak çekilmiş ve bu görüntüler kullanılarak pizzacıdan 1 milyon lira istendiği öne sürüldü.

Konu mahkemeye taşındı

Söz konusu firmanın yetkilisi olan Feyzal Güler, konunun mahkemeye taşındığını belirtti.

Şantaj yapmışlar

Konuyla ilgili konuşan Güler, o kişinin firmada yeni işe giren bir kurye olduğunu, olayın gelişme şeklinin bambaşka olduğunu, olayın organize bir şebeke işi olduğunu, bu görüntülerin bilinçli olarak kameraların önünde çekildiğini, daha sonra bu görüntülerle kendilerine dönüş yapıldığını, 1 milyon TL para istediklerini, firma avukatı ile karşı tarafın avukatının bir görüşme yaptığını söyledi.

1 milyon TL istemişler

Güler ayrıca, "Şirket avukatımızdan, karşı tarafın avukatı, "elimizde bu görüntüler var 1 milyon TL para istiyoruz. Aksi taktirde bunu yayınlayacağız" dediğini iler sürdü.

Firma yetkilisi konuyu anlattı

Firma avukatının isteklerinin yazılı olarak iletilmesi gerektiğini karşı tarafa ilettiğini belirten Güler, bunun üzerine karşı tarafın avukatı tarafından 500 bin lira istndiğini belirten yazılı bir belge gönderdiğini yani kendilerinden 500 bin lira para istediklerini söyledi.

Güler sözlerine şöyle devam etti: "Biz bunu aldık Eskişehir'de Organize Suçlardan sorumlu savcıya suç duyurusunda bulunduk. Biz mahkemeye verdik. Savcı da bu vatandaşları çağırıp ifadelerini aldıkları gün, görüntü çıkmaya başladı."