Piyango'dan çıkan parayı estetiğe harcadı

Piyango'dan 4 milyon kazanan Türk asıllı İngiliz kadın tüm servetini estetik olmak için harcadı.

Güncellenme 27 Şubat 2018 16:06

Piyango milyoneri olan Melissa Ede isimli kadın, neredeyse tüm servetini estetik için harcadı. Yanak dolgusu, dudak dolgusu, botoks, göz altı halkalarının giderilmesi, kaş kaldırma gibi birçok estetik operasyonu geçiren Ede, yeni görünümüne kavuştu.

Tüm serveti estetiğe gitti

The Sun gazetesinin haberine göre, lotodan 4 milyon sterlin kazanan Melissa Ede, tüm servetini yeni bir yüze kavuşmak için harcadı. Aralık'tan bu yana işlemleri devam eden kadının, büyük bir değişime uğradığı önceki ve son hali fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

Aradaki fark büyük

Çene çevresinde gıdısı olduğunu şu an ise tamamen kurtulduğunu belirten Ede, aradaki farkın büyük olduğunu, yüzünün tamamen kalktığını tıpkı lazer tedavisi gibi olduğunu, altı aydır yüzünün giderek kaldırıldığını söyledi.

Eşini hindiye benzetti

Sonuçların "büyük bir fark" yarattığını söyleyen Melissa Ede'nin nişanlısı Rachel Nelson, eşinin daha önce hindiye benzediğini söyledi.

"Kafa nakli yapmak istiyorum"

Yüzünün sadece yukarıya doğru asılmadığını artık bir şekle sahip olduğunu söyleyen Nelson, "Kafa nakli yapmak istediğimi ona söylemek için bekliyorum ve onun mutlu olacağını düşünüyorum" dedi.

"Sadece daha genç olmak istiyorum"

Ede, şimdi de burnunu ve dişlerini yaptırmayı düşündüğünü, riskli olanın yüz feminizasyon cerrahisi olduğunu belirtti. Melissa Ede, "Sadece daha genç ve daha fazla kadınsı hissetmek istiyorum" dedi.