Pınar Altuğ'u kızdıran 'Vatan Şaşmaz' yorumu!

Pınar Altuğ'un Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafın altına "Vatan'ın acısını ne çabuk unuttun" yorumu gelince çileden çıktı.

Güncellenme 09 Eylül 2017 10:38

Yaklaşık 2 hafta önce Filiz Aker'in cinayetine kurban giden Vatan Şaşmaz, Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşlarını derinden üzmüştü. Mutlu anlarını paylaşan Pınar Altuğ'a tepki gelince, ünlü oyuncu resmen çıldırdı.

"Vatan'ı ne çabuk unuttun?"

Takipçisinin "Vatan'ın acısını ne çabuk unuttun" yorumuna Pınar Altuğ şöyle cevap verdi: "Acı ve yas göstermelik bir şey değildir. Hayat devam eder ama arar ara kalbiniz sızlar" diye karşılık verdi.

"Üzüntü göstermelik değildir kalpte yasanır"

Fotoğrafa bir başka takipçisi "Tırnaklar ojeli saçlar açık cenazeye geldi fotoğraf koysa ne olcaak" dedi. Pınar Altuğ takipçisine cevaben "Ben cenazeye namaz kılmaya değil arkadaşıma veda etmeye gittim, ne giydiğimin ne yaptığımın hesabını kimseye vermem, siz kim olarak bu yorumu yapabiliyosunuz onu anlayamadım. Beni sevmiyor,beğenmiyor olabilirsiniz saygı duyarım ama o zaman da sayfamda işiniz ne diye sorarım malum şahsi sayfam. Bu arada uzuntu gostermelik değildir kalpte yasanır!" dedi.