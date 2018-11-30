Pınar Altuğ, toplumu ayağa kaldıracak olayı canlı yayında anlattı

Pınar Altuğ, kızını parka götürdüğünde yaşadığı ilginç olayı canlı yayında anlattı.

Güncellenme 30 Kasım 2018 15:44

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 9 yaşındaki kızının başına kötü gelen kötü bir olayı canlı yayında anlattı.

Kızıyla birlikte bir parka gittiğini anlatan Altuğ, tanımadığı bir adamın üzerinde elbise olan kızından parende atmasını ve o anları fotoğraflamak istediğini söyledi.

Altuğ, yıllar önce üzücü bir olay yaşadığını, kızı Su ile çocuk parkına gittiğini, kendisinin arkadaşı ile oturduğunu, kızının da oradaki arkadaşları ile oynadığını, bu sırada arkadaşının, 'Biri Su'nun fotoğrafını mı çekiyor?' diye sorduğunu, kendisinin hemen kızının yanına gittiğini aktardı.

Elbiseli kıza parende at demiş

Bir tane adamın tek başına çocuk parkına girdiğini ifade eden güzel oyuncu, bu kişinin kızı Su’ya 'Bir parende atsana fotoğrafını çekeyim’ dediğini, havanın yaz ve Su’nun üzerinde elbise olduğunu, kızının da suratını asarak fotoğraf çektirmediğini bu teklife hayır dediğini, adamın bu konuda ısrarcı olduğunu ve 'Ne olacak benimde kızım var sen parende at ben senin fotoğrafını çekeyim' dediğini, adamın niyetinin iyi olmadığını anlattı.

Adam “Ne var?” diye tepki göstermiş

Daha sonra adamın yanına 'Hayırdır ne oluyor?' diyerek gittiğini belirten Altuğ, adamın 'Ne var?' diyerek tepki gösterdiğini, adamın kendisinin kim olduğunu anlayamadığını, sonra da oradaki erkek çocuklara dönerek, 'O zaman sizi çekeyim' dediğini, adamla aralarında bir çit olduğunu yanına gidemediğini söyledi.

Adamla tartışmış

Altuğ, parktaki diğer annelerin olayı uzaktan izlediğini, adamla avazının çıktığı kadar tartıştığını, sitenin güvenliklerini aradığını, yaşanan olayın çirkin olduğunu, böyle bir olayın kendi kızının değil kimin başına gelirse gelsin aynı tepkiyi vereceğini, yaşadığı kötü olaydan sonra parka güvenlik görevlilerinin konulduğunu belirtti.