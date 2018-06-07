Pınar Altuğ tarafını belli etti

FOX TV'de yemek programı sunan Pınar Altuğ, kanala konuk olan Akşener'le fotoğraf paylaştı.

Güncellenme 07 Haziran 2018 11:16

Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren ve şu sıralar FOX TV'de yemek programı sunan Pınar Altuğ, sette verdiği sırada başka bir stüdyoda siyasi bir porgrama konuk olan İyi Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e rastladı.

FOX TV'de daha önce de birçok cumhurbaşkanı adayının da konuk olduğu programa katılan Akşener'le karşılaşan Pınar Altuğ kısa bir süre olsa da ayak üstü kendisiyle sohbet etti.

O anlarda çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ yoruma açık bir şekilde paylaştığı fotoğrafına 39 bini aşan beğeni alırken bu kareye; "Çekim arası reklam arasına denk gelince" notunu düştü.