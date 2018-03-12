Pilot Melike Kuvvet, FETÖ mağduruymuş!

Başaran Holding'e ait düşen uçağın özel pilotu Melike Kuvvet'in FETÖ mağduru olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 12 Mart 2018 15:47

BAE'den Türkiye'ye gelmek için havalanan Başaran Holding'e ait özel jet, İran'ın başkent Tahran yakınlarında düşmüştü. 2'si kadın pilot olmak üzere, 1 hostes ve 8 yolcu hayatını kaybetmişti.

Arama kurtarma ekibinin cenazeleri kurtarmak için çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair detaylar gelmeye başladı.

Eski Hava Kuvvetleri personeliymiş

Uçağın kaptan pilotu olan eski Hava Kuvvetleri personeli Melike Kuvvet hakkında yürek burkan bir gerçek ortaya çıktı. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotu olan Melike Kuvvet, bir süre sonra özel sektöre geçmiş ve Başaran Holding’in uçağında görev yapmaya başlamıştı.

Özel sektöre mecburiyetten geçmiş

Özel pilot Kuvvet'in işini bırakıp özel sektöre geçme sebebinin ise kendi tercihi olmadığı kazadan sonra ortaya çıktı.

FETÖ mağduru olduğu ortaya çıktı

Pilot yüzbaşı olarak görev yapan Kuvvet'in FETÖ kumpası ile ordudan ayrıldığı ortaya çıktı. TSK'dan ayrıldıktan sonra maddi sıkıntılar yaşayan Melike Kuvvet, geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yaptığı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğretim görevlisi olarak ders verdiği öğrenildi.

Görevine geri dönecekti

En son 10 gün önce ailesini görmek için Konya'ya giden Melike Kuvvet'in FETÖ kumpası ile ordudan atıldığını, Mayıs ayı itibarıyla binbaşı rütbesiyle yeniden üniformasını giyeceğini, bu nedenle de çok heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi.

Onu sorgulayan subaylar FETÖ’den tutuklu

Çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilen ve FETÖ tarafından “ahlaksız yaşantı” iddiasıyla ordudan atılan Kuvvet'in sorgulamasını yapanın da şu an FETÖ'den tutuklu olan istihbarat subayları olduğu ortaya çıktı.

İftira attılar

İddiaya göre, Melike Kuvvet'i "Pavyonda şarkı söylemişsin, gece kulüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri" diyerek doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonun sadece 9 saniyesini keserek iftira ile görevden uzaklaştırılmış. Ayrıca olayın yaşandığı Merzifon'da pavyon ya da eğlence mekanı bulunmuyor.