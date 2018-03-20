Pijama ile kaçtı, her şey bir bir anlattı!

Her seferinde Türkiye'nin gündeminde kalmayı başaran Adnan Oktar bu kez "kediciklerinden" birinin kaçmasıyla gündeme geldi.

Güncellenme 20 Mart 2018 09:52

Yaptığı yayınlarla ve son zamanlarda diyanet hakkında kullandığı ifadelerle gündeme gelen Adnan Oktar, bu kez "kedicikler" olarak bilinen üyesinin kaçması ile gündeme geldi.

Pijama ile kaçmış

Oktar'ın çok bilinen 'kedicikler'inden olan Ceylan Özgül isimli kadın Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti.

Özgürlük yok iddiası

Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtığını belirterek sosyal medya hesabından bazı açıklamalarda bulundu. Özgül, "20 yılda bir kez bile mahalle bakkalını görmeyen, eczaneden ilaçlarını kendisi alamayan, yıllar önce değişen Türk Lirası'nı tanımayan, doktor muayenesinde bile tek başına bırakılmayan kişi özgür müdür?" dedi.

“Bu özgürlük değildir”

Yaptığı açıklamalarda iddialarını sürdüren Özgül, "Bir insan saçının modelinden kilosuna kadar başkası karar veriyorsa ne yiyeceğinizden ne okuyacağınıza kadar başkası karar veriyorsa bu nasıl özgürlük anlayışı? Size sorulan sorulara 'Ben özgür irademle buradayım' diye cevap vermek özgürlük değildir" dedi.