Pidenin buna yol açtığını biliyor musunuz?

Ramazan ayının girmesiyle birlikte beslenme düzeninde de bir takım değişiklikler meydana geliyor.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 12:31

Ramazan gerek ruhu gerekse bedeni arındırmak için önemli bir fırsattır. Günlük 17 saatlik açlığın ardından sahur ve iftarda alınan ağır yiyecekler yoğun karbonhidrat miktarları yapılan beslenme hataları hastalıklara davetiye çıkarmaktadır ve orucu daha zor hale getirmektedir. Uzmanlar konu ile ilgili olarak şeker bakımından yoğun olan pide, beyaz ekmek, tatlı ve poğaça gibi besinler dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve sinir gibi ruh hallerine neden olmaktadır. Beslenme düzenine dikkat edilerek vücudu arındırıp şeker ve tansiyon gibi rahatsızlıkları kontrol altında tutabilirsiniz. Oruç tutarken, yorgunluk, halsizlik ve öfke patlamaması yaşamamak için ramazanın vazgeçilmez parçası pideden çok fazla tüketmemek gerekir.

Aşırı yemek kiloya neden oluyor

Ramazan ayında uzun süren açlık sonucunda metabolizmada da yavaşlamalar meydana geliyor böylece hareketlerde yavaşlıyor. Bu durumun bedenin uyum sağlayabilmesi için az enerji ile daha çok depo etmeye çalışıyor. İftar zamanı yaklaştıkça açlıkla birlikte ensülin salgısı da artmaktadır. Buna bağlı olarak iftar saatinde çok kısa zaman içerisinde çok fazla yemek yemek aşırı kilo alınmasına neden olmaktadır. Bu durum tatlı yemek ihtiyacını da artırmaktadır. Özellikle göbek ve bek bölgesinde kilo artışına bağlı olarak yağlanmalar meydana gelmektedir.

Kilo almamak için