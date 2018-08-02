Phillip Cocu'nun yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirdi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 14:16

Fenerbahçe’de Phillip Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman Futbol A Takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktör Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacağı belirtildi.

Erwin Koeman kimdir?

Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı'ndateknik adam olarak görev yaptı. Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Erwin Koeman'ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak, "Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak" dedi.