Philadelphia taraftarı, yenilginin faturasını Kendall'a kesti

NBA’de sezona evinde yaptığı 10 maçın 10'unda da galip çıkan Philadelphia'nın Cleveland'a yenilmesi taraftarda hüsran yarattı.

Güncellenme 29 Kasım 2018 16:05

NBA’de sezona evinde yaptığı 10 maçta 10 galibiyetle başlayan Philadelphia'nın serisi, ligin en zayıf ekiplerinden biri olan Cleveland'a yenilerek sona erdi. Sixers taraftarı ise bu mağlubiyetten sorumlu olarak Kendall Jenner'ı gördü.

Jenner, takıma uğursuzluk getiriyor

Bu kapsam imza kampanyası başlatan Philadelphia taraftarları, eski sevgilisi Ben Simmons'ı izlemeye gelen Jenner'ın takıma uğursuzluk getirdiğini ve bir daha maçlara alınmamasını istiyor.

Maçta eski sevgilisi ile selamlaştı

Maç esnasında Jenner ile Ben Simmons bir ara selamlaşmış ve konuşmuştu. NBA maçlarına sık sık giden Jenner'ın taraftarların bu tutumu karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu.