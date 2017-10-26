PFDK'dan Caner Erkin'e rekor ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı Caner Erkin'e 6 maç ceza verdi.

Güncellenme 26 Ekim 2017 17:35

FF Disiplin Kurulu Beşiktaşlı Caner Erkin'e Başakşehir maçındaki hareketlerinden dolayı 6 maç ceza verdi. Galatasaray-Fenerbahçe maçında yardımcı hakem Tarık Ongun'un başına isabet edip yaralanmasına yol açan yabancı madde nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de 250 bin TL para cezası verdi.

Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hareketlerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret gerekçeleriyle 36 ve 41. maddeler uyarınca Disiplin Kurulu'na sevk edilen Caner Erkin'e hakaretten 4, sportmenliğe aykırı hareketten 2 maç men cezası verdi. Caner ayrıca 43 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray ise Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle sevkinden 250 bin TL para ceza aldı. Sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de ihtar almış doğu tribünü 112 bloğa giriş yapanlara 3 maç kart blokajı geldi.

İşte PFDK'nın açıklaması!



BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in toplam 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 43.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi.