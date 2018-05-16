Pervin Buldan: Akşener’e hiçbir Kürt oy vermez

HDP Eş Başkanı Buldan, Kürt halkının kendisine oy vermeyeceği söylentilerine şehir efsanesi diyen Akşener'e cevap verdi.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 16:37

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisinin Kürtlerden oy alamayacağı yönündeki yorumların şehir efsanesi olduğunu söylemişti. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ise bu açıklamalara cevap verdi. Buldan, "Ben açık yüreklilikle, başta kendim olmak üzere Sayın Akşener’e hiçbir Kürt’ün oy vermeyeceğini bugünden ifade etmek isterim" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinde Kürtlerin Akşener'e oy verilip verilmeyeceğini, bunun bir şehir efsanesi olmadığını, bunun bir gerçek ve realite olduğunu, Akşener’in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce insanın sokaklarda katledildiğini, kafalarına kurşunlar sıkıldığını, insanların kaçırıldığını ve kaybedildiğini, o dönemde yaşanan cinayetlerin, katliamların Kürt halkının zihninde ve beyninde asla silinmeyeceğini, bunun bir gerçekliğe sahip olduğunu söyledi.

Buldan, "Sayın Akşener’in bu anlamda Kürt halkından bir tane bile oy almayacağını kesinlikle ifade etmek isterim. Akşener, bir oy alsın, çıkarsın önümüze 'Şu Kürt’ten oy aldım' desin. Bu asla olmayacak. Ben açık yüreklilikle, başta kendim olmak üzere Sayın Akşener’e hiçbir Kürt’ün oy vermeyeceğini bugünden ifade etmek isterim" dedi.