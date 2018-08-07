Periscope'tan "marka ihlali" tepkisi

Periscope şirketi, Twitter'ın canlı yayın uygulamasının Türkiye'deki adının değişmesine rağmen bazı haberlerde hala bu isimle anılmasına tepki gösterdi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 10:31

Süper Lig maçları saatinde Twitter’ın canlı yayın uygulaması Scope’a Türkiye’de erişim yasağı uygulanacağı haberleri çıkmıştı. Medya kuruluşlarının bahsi geçen uygulamanın Türkiye’deki adı mahkeme kararı ile Scope olarak değiştirilmesine rağmen Periscope adını kullanmasına, ilgili kurumdan tepki geldi.

Marka tecavüzünü durdurma kararı alındı

Periscope yaptığı açıklamada, Türkiye’de 2010 yılından bu yana şirketlerinin adına tescilli Periscope markasının tecavüz hali, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin 12.06.2018 tarihli mahkeme kararıyla açıkça ortaya konduğu, yine mahkeme kararıyla söz konusu tecavüzün derhal durdurulması emredildiği, buna rağmen markanın son günlerde ısrarla farklı canlı yayın platformları aleyhine alınan kararlarla anıldığı, bu nedenle şirket bir açıklama yapma zorunluluğu duyduğu belirtildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu da kararı tanıdı

Marka tecavüzüne ilişkin yasal sürecin avukatlar tarafından 2015 yılında başlatıldığı belirtilen açıklamada, üç yıldır devam eden bir süreç olduğu, önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, ardından da geçen Ocak ayında, Ankara’da ihtisas mahkemesi tarafından karşı tarafın tüm marka tescil taleplerinin reddedildiği, İstanbul’da alınan kararla, markanın davalılara ait canlı yayın yapan platformla anılamayacağı hüküm altına alındığı ifade edildi.

Kararla ilgili sorumluluk devam ediyor

Açıklamada, marka tecavüzü davasının sonuçları sonrası, davalıların açık sorumluluğunun devam ettiği, anılan canlı yayın platformunun kamuoyu nezdinde şirkete ait Periscope ismiyle anılması da halkın yanlış bilgilendirilmesine ve marka haklarının ihlal edilmesine sebep olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

Farklı mahkeme kararları ile Periscope uygulamasına erişimin süreli olarak engellenmesi mümkün değildir, zira şirketimiz lehine verilmiş önceki tarihli mahkeme kararı uyarınca, Türkiye’de bahsi geçen canlı yayın uygulaması Periscope ismi altında hiçbir şekilde hizmet veremez ve vermesi halinde de mahkeme kararı uyarınca uygulama erişime engellenecektir.

İlgili kanunla aynı zamanda bir suç olarak tanımlanmış marka ihlali konusunda ilgililerin ve basının hassasiyetle davranmasını rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.