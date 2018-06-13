Periscope Türkiye'de neden durduruldu? İşte açıklama

Periscope'un Türkiye'deki faaliyetlerine son verilmesiyle ilgili Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Güncellenme 13 Haziran 2018 17:28

Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi, Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope’a markasının isim hakkını ihlal ettiği gerekçesi ile açtığı davada haklı bulundu. Mahkemenin aldığı bu karar sonrası Periscope Türkiye’de yasaklanmış ve Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periskop İletişim’in TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün durdurulmasına karar vermişti.

Türkiye’de engellendi

Mahkeme, bunun mümkün olmaması durumunda ise tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli Twitter hesabı ve “www.periscope.tv”’ isimli internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesi kararını vermişti.

Periskop yazılı açıklama yaptı

Karar sonrası Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye’de Periscope canlı yayın platformuna ilişkin olarak alınan mahkeme kararı neticesinde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine karşı, şirketimiz tarafından bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

İsim, 2010’da tescil edilmiş

2010 yılında tescil edilmiş olan markamız Periscope ve alan adımız www.periscope.com.tr üzerinden iletişim tabanlı hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Yasak süreç 2015’te başlatıldı

Marka tecavüzüne ilişkin yasal süreç avukatlarımız tarafından 2015 yılında başlatılmıştır. Yaklaşık üç yıldır devam eden süreçte, önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ve ardından da geçtiğimiz Ocak ayında, Ankara’da ihtisas mahkemesi tarafından karşı tarafın tüm marka tescil talepleri reddedilmiştir.

Periscope ismi altındaki tüm faaliyetler durduruldu

İstanbul’da devam etmekte olan marka tecavüzü davasında ise deliller ve bilirkişi raporlarıyla üstün marka hakkımız açıkça ortaya konmuş, mahkeme tarafından davalı platformun Türkiye’de Periscope ismi altındaki tüm faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu sürecin davalılara ait sosyal medya platformunda paylaşılan içerik ve görüşlerle hiçbir ilgisi olmayıp, fikri mülkiyet hakları dışında bir boyutu da yoktur" denildi.

Ne yaşanmıştı?

Geçen yıl sosyal medya uygulaması Twitter'ın sahibi olduğu Periscope, Türkiye'deki faaliyet gösteren bir firma ile isim benzerliği nedeni mahkemelik olmuştu. Bundan sonra adını Scope olarak değiştiren uygulama, bu isimle yayın hayatına devam ediyordu. Web üzerinden periscope.tv alan adıyla yoluna devam eden Periscope, aynı zamanda pscp.tv alan adında da faaliyet gösteriyordu. Mahkemenin aldığı son karar ile ise periscope.tv kullanıma kapatalırken, Periscope'un pscp.tv olarak yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.