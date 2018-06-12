Periscope, bu sebeple Türkiye'de engellendi!

Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope'un Türkiye'deki erişiminin engellenmesine karar verildi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 14:10

Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope’a markasının isim hakkını ihlal ettiği gerekçesi ile dava açan Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi mahkeme tarafından haklı bulundu.

Tecavüzün durdurulması kararı verildi

Bu kapsamda; Periscope’nin Türkiye’de yasaklanmasına karar veren mahkeme, davalılar Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periskop İletişim’in TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün durdurulmasına karar verdi.

Türkiye’de erişime engel kararı

Öte yandan mahkeme, bunun mümkün olmaması durumunda ise tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli Twitter hesabı ve “www.periscope.tv”’ isimli internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesi kararını verdi.

Davaya; Twitter, Apple ve Google’ın avukatları katıldı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmaya, davacı olan Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi ile davalı konumunda bulunan Twitter, Apple ve Google şirketinin avukatları katıldı.

Periskop’un avukatı söz aldı

Davacı Periskop şirketinin avukatı, marka hakkında tecavüz halinin net olduğunu, davalıların tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasını sistematik olarak tecavüz halini devam ettirdiklerini, bu durumun bilirkişi raporu ile tespit edildiğini, davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Google, davanın reddini istedi

Davalı Google avukatı ise, müvekkil şirketin sorumluluğuna yol açacak mahiyette hukuka uygun bir bildirim yapılmadığını, müvekkil Google'ın marka ihlalini bilebilecek ya da bu konuda kendi başına kanaat getirebilecek bir pozisyonda olmadığını, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Faaliyet alanları başka iddiası

Davalı Twitter şirketinin avukatı da, Twitter dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platform olduğunu, üçüncü kişilerin marka haklarına itina gösteren bir firma olduğunu, ABD’de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’deki markanın varlığından haberdar olması gibi bir yükümlülüğünün olmadığını, müvekkil Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyetinin tamamen birbirinden farklı olduğunu, Periscope uygulamasının Twitter’ın canlı video uygulaması olduğunu, davacının faaliyetinin bambaşka bir alan olduğunu, uyuşmazlıkta marka ihlali olduğunu düşünmediklerini, Periscope teriminin arama motorunda çıkmasını sonlandırmanın teknik olarak ve fiilen mümkün olmadığını, davanın reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Apple’ın savunması

Diğer bir davalı Apple'ın avukatı ise, müvekkilinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını belirterek davanın reddini talep etti.

Mahkeme kararını verdi

Yaklaşık üç yıldır görülen davayı karara bağlayan mahkeme, Türkiye’de faaliyet gösteren davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. şirketini haklı bularak, davalılar Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periscope şirketinin TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ve tecavüzün durdurulmasına karar verdi.

Türkiye’de yasaklandı

Mahkeme ayrıca, Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasını hükmederken, Periscope ibaresini, davalıların tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımlarının durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme son olarak, mümkün olmadığı taktirde tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli twitter hesabı ve “www.periscope.tv” adlı internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesini hükmetti.

Ne yaşanmıştı?

Geçen yıl sosyal medya uygulaması Twitter'ın sahibi olduğu Periscope, Türkiye'deki faaliyet gösteren bir firma ile isim benzerliği nedeni mahkemelik olmuştu. Bundan sonra adını Scope olarak değiştiren uygulama, bu isimle yayın hayatına devam ediyordu. Web üzerinden periscope.tv alan adıyla yoluna devam eden Periscope, aynı zamanda pscp.tv alan adında da faaliyet gösteriyordu. Mahkemenin aldığı son karar ile ise periscope.tv kullanıma kapatalırken, Periscope'un pscp.tv olarak yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.