Perinçek'ten Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Güncellenme 13 Aralık 2018 17:15

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fırat’ın doğusuna başlatılacak operasyonun müjdeli bir haber olduğunu, bu konuda doğru bir karar verildiğini söyledi.

TSK bu harekatı zaferle bitirecek

Perinçek, kararın ve harekatın çok yerinde olduğunu, Türkiye’nin güvenliği için bunu gerekli olduğunu, ABD ve Suudi Arabistan oraya silah desteği verdiğini, bu ülkelerin PKK ve DAEŞ'i desteklediğini, bu anlamda bu kararın isabetli olduğunu, TSK’nın bu harekatı zaferle bitireceğini, Vatan Partisi olarak Mehmetçiği desteklediklerini, Türk milletinin TSK’nın yanında olduğunu ifade etti.

HDP hakkında kapatma davası açılacak

HDP hakkında da açıklama yapan Perinçek, hukuken 1 dakika bile beklenemeyeceğini, HDP hakkında kapatma davası açılması gerektiğini söyledi.

İyi Parti, HDP ile işbirliği mi yapıyor?

İyi Parti’nin CHP üzerinden HDP ile işbirliği yaptığını iddia eden Perinçek, bu işbirliğinin açık seçik ortada olduğunu, CHP yönetiminin çok açık şekilde HDP’ye seçim sürecinde destek olduğunu, bunun kanunlara aykırı olmasının ötesinde ülkeye, cumhuriyete ve millete karşı büyük bir suç olduğunu belirtti.