Perinçek'ten Erdoğan'a "ortak hükümet" çağrısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ortak hükümet çağrısında bulundu.

Güncellenme 03 Nisan 2019 17:13

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yerel seçimler sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Perinçek, "Vatan Partisi, Erdoğan'ın üretim odaklı bir ekonomi vatan bütünlüğü programıyla kuracağı bir hükümette görev almaya hazırdır" dedi.

Üretim ekonomisi vurgusu

1980 yılı sonrasında kurulan borçlanma ekonomisinin iflas ettiğini vurgulayan Perinçek, “Üretim odaklı ekonominin kurulması için bütün üretici sınıfları kucaklayan, milleti birleştiren bir milli hükümetin kurulmasının zorunlu ve kaçınılmaz olduğunu” iddia etti.

Perinçek, "İflas eden Borçlanma Ekonomisinin yerine üretim odaklı ekonominin kurulması, kaçınılmazdır; ancak sancılı ve zor bir görevdir. Bu görev, işçi ve çiftçiden sanayici ve tüccara kadar bütün Üretici sınıflara dayanarak, Üretime odaklanarak ve zorlukları paylaştırarak yerine getirilebilir” dedi.

Ortak hükümet önerisi

Perinçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye içine girdiği ekonomik iflas koşullarını ancak Cumhurbaşkanının kuracağı AK Parti'nin yanında, CHP, MHP ve Vatan Partisi'ni de kucaklayan bir Millî Hükümetle aşabilir.

“Çalışmalara hemen başlanmalıdır”

Ekonomik koşulları dikkate alırsak, önümüzdeki zaman dardır. Üreticileri seferber eden, zorlukları paylaştıran ve zorlukları yenmek için bütün milleti birleştiren bir Hükümeti kurmak için bugünden çalışmalara başlanılmalıdır.

“Erdoğan'ın omuzlarındadır”

Milleti Üretim Odaklı Ekonomi için birleştirecek ve seferber edecek olan Üreticilerin Millî Hükümetin kurulması görevine önderlik, Anayasamıza göre Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındadır. Bu görev, tarihsel önemdedir.

“Hükümette görev almaya hazırdır"

Üreticilerin Millî Hükümeti, gittikçe yakıcı bir önem kazanarak önümüze çıkacaktır. Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim odaklı bir ekonomi ve vatan bütünlüğü programıyla kuracağı bir hükümette görev almaya hazırdır"