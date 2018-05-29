Perinçek'ten dolar çıkışı! Bakın formülü ne?

Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, yönetime gelmeleri durumunda Türk lirasının değerini artıracaklarını söyledi.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 14:01

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, basın mensupları ile bir araya geldi. Perinçek burada, dövizin nasıl düşürüleceği ve Türk lirasının nasıl piyasaya sultan yapacaklarını anlattı.

Perinçek, Türkiye'nin borç batağında çırpındığını, bankalardaki döviz mevduatının Türk Lirası'na çevrilmesi gerektiğini, yurt dışına kaçırılan milyarlarca dövizi Türkiye'ye getirteceklerini söyledi.

Türkiye borç batağında iddiası

Türkiye'nin çetin bir dönemece girdiğini söyleyen Perinçek, gelecekte zorluklar olduğunu, bu tabloyu faizle oynayarak önleme şansı olmadığını, borçlanma ekonomisinin iflas ettiğini, Türkiye'nin şu anda borç batağında çırpındığını, bu sistem içinde çözüm olmadığını, çetin bir dönemin ülkeyi beklediğini, bundan korkmadıklarını, Türkiye'nin krize çözümü olduğunu, bu krizin zaten geleceğini, bu krizden Türkiye'nin büyük çözümlerle çıkacağını, bu krizin Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi.

“Türk lirasına değer kazandıracağız”

Perinçek, milli piyasada doların yerine Türk Lirası'nın kullanılması, yastık altındaki paraların çağrılarla değil bir takım yasalarla hayata geçirilmesi, yastık altındaki 130 milyar doların Türk lirasına çevrilmesi Türk Lirası'na güveni arttıracağını, bankalardaki döviz mevduatının Türk Lirası'na çevrilmesi gerektiğini, yurt dışına kaçırılmış olan milyarlarca dövizi tekrar Türkiye'ye getirteceklerini, böylece Türkiye piyasası çarşılarında tekrar Türk Lirası'nı efendi yapacaklarını, doların saltanatına da son vereceklerini belirtti.

Bahçeli’nin af çağrısına eleştiri

Yönetime geldiklerinde yolsuzluk mahkemeleri kuracaklarını da belirten Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği affın garibanların affı olmadığını söyledi.

Perinçek sözlerine şöyle devam etti:

Plan şudur. Kamu kaynaklarının yağmalanması, talan edilmesinde suç işleyenlerin affıdır bu. Genel af hepsini kapsar. PKK, FETÖ af dışı kalacak görüşü de aldatıcıdır. Af dediğiniz zaman ilk Anayasa Mahkemesi'nde kapsam dışındaki diğer suçlarda genel af kapsamına alınır. Bahçeli bu durumda PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri getirmektedir. Bunun AKP ile danışılarak yapıldığını tahmin edebiliriz."