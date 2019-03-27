Perinçek'ten Akşener'e FETÖ tepkisi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Akşener'in "Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste" sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 27 Mart 2019 15:30

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu iddia etti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu’na tepki

Akşener’in mitinglerde söylediği “mehmetçik içerde yatıyor” sözlerine çok sert tepki gösteren Perinçek, “Akşener’in 21 Mart 2019 günü CHP ile ortaklaşa düzenledikleri Kocaeli mitinginde yaptığı konuşmada, ‘Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste’ diye konuştuğunu hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, bu hezeyanlara çiçek atarak eşlik ettiğini belirten Perinçek, “Görüntülerini kamuoyunun değerlendirmesine sunuyoruz” dedi.

“Hapiste olanlar FETÖ darbecileri”

Perinçek; bugün hapiste olanların FETÖ darbecileri ve PKK teröristleri olduğunu hatırlatarak, “15-16 Temmuz 2016 gecesi, ABD’nin tezgâhladığı darbede, Türk milletine, Türk Ordusuna ve Türk Polisine kurşun sıkan, bomba atan Gladyo darbecileri, Meral Akşener’in sözlüğünde “Çaycı” oluyor, “çorbacı” oluyor, “Mehmetçik” oluyor.

“FETÖ’cüleri hapisten çıkarmak istiyorlar”

15-16 Temmuz gecesi Mehmetçik ve polisimiz, Fethullahçı Gladyo darbecilerini bastırırken ortalıktan kaybolanlar, şimdi Fethullahçı Gladyo darbecilerini hapisten çıkarmak için sahne alıyorlar” ifadeleri ile tepki gösterdi.

“FETÖ darbecileri “Mehmetçik” diye anılamaz”

Türkiye’de bugün hiç kimsenin FETÖ darbecilerini “Mehmetçik” diye anamayacağını dile getiren Perinçek, “Bu “kabadayılığı” ancak Gladyo görevlileri gösterebilir. Meral Akşener, Mehmetçiğe hakaret ediyor. Meral Akşener, Fethullahçı Gladyo’nun istediği görevi yapıyor” dedi.