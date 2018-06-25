Perinçek'in oyları, topladığı imzanın altında kaldı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, adaylık sürecinde topladığı imzadan daha az oy aldı.

Güncellenme 25 Haziran 2018 11:51

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için topladığı imzanın gerisinde bir oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aranan yüzde 50 barajını aşarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilirken, rakibi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yüzde 0.2 oranında kaldı.

Perinçek, aldığı 81.192 oy ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için topladığı 117.007 imzanın gerisinde kaldı.