Perinçek'e büyük şok! Hepsi HDP'ye geçti

Doğu Perinçek'in açıklamalarına kızan Vatan Partisi'nin Diyarbakır teşkilatında bulunan herkes istifa etti.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 16:06

Vatan Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül ve beraberindeki bazı parti yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. İstifa furyasına Batman ve Kızıltepe parti teşkilatları da katılırken partinin Diyarbakır teşkilatında sadece 1 kişi kaldı.

Bir kişi hariç herkes istifa etti

İstifanın sebebini açıklayan Diyarbakır il başkanı Selahattin Gönül, Doğu Perinçek'in 'Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP'yi kapatacağız' açıklamasını yönetim olarak yaptıkları toplantıyla değerlendirdiklerini, Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe teşkilatıyla birlikte görüştüklerini, bu söylemlerin kendilerini rahatsız etmesinden dolayı istifa kararı aldıklarını, bir kişinin ise istifa etmediğini söyledi.

Vatan Partisi'nin oyu; 0,1'e düşecek

Altı milyon oy almış bir partiyi kapatma lüksünün söz konusu olmadığını vurgulayan Gönül, her şeyin teröre bağlanması durumunda ülkede ne barışın ne de huzurun sağlanacağını, Türkiye'nin savaşa değil, barışa ihtiyacı olduğunu, Genel Başkan'ın bu söylemlerini değiştirmesi gerektiğini, bu şekilde devam etmesi durumunda yüzde 1 oyunun; 0,1'e düşeceğini ifade etti.

HDP'ye oy vermek için istifa ettiler

Gönül, Türkiye'de 6 milyon insanın HDP'ye oy verdiğini, kimsenin silah zoruyla oy vermediğini, PKK'nın zoruyla gelip vermediğini, HDP'ye oy vereceklerini, bu yüzden 90 kişinin istifa ettiğini, Toplu halde HDP'ye oy vereceklerini söyledi.