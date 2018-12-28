Perinçek: Terörün kökünün kazınması için HDP kapatılmalıdır

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, terörle mücadelenin başarıya ulaşması için HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 28 Aralık 2018 14:27

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları başvuru hakkında konuştu. DHA’ya açıklamalarda bulunan Perinçek, HDP’nin şu ana kadar kapatılmamasının nedeninin hükümet olduğunu ileri sürdü.

HDP kapatılsın

AK Parti hükümetinin HDP’nin katılması konusunda tutarlı bir siyaset izlemediğini iddia eden Perinçek, AK Parti kadrolarının terörü kökünden kazıyacak ve bitirecek birikime sahip olmadıklarını belirtti.

Vatan Partisi bu konuda harekete geçecek

Perinçek, Vatan Partisi’nin bu konuda harekete geçmek zorunda olduğunu, Mehmetçik’in savaş verdiğini, askere kurşun atanların Meclis kürsüsünde ve belediye yönetimlerinde olduğunu ifade etti.

HDP’nin kapatılması terörle mücadelede önemli

Yerel seçimlerin yaklaştığını söyleyen Perinçek, Mehmetçiğe kurşun atanların partisi HDP'nin belediyelerin başına geçtiğini, buna artık dur denilmesi gerektiğini, HDP’nin kapatılmasının teröre karşı zorunlu bir mücadele olduğunu, bir yandan terörle savaşırken bir yandan da uzantıların Meclis ve belediyelerde olmasına göz yumulamayacağını belirtti.

FETÖ’ye karşı ciddi bir mücadele veriliyor

Perinçek; FETÖ’ye karşı ciddi bir mücadele verildiğini, 30 bin FETÖ bağlantılı kişinin Türk ordusundan temizlendiğini, 14 bin kişinin polisten ve yargıdan temizlendiğini, devlet kadroları içinde de toplam 105 bin kişinin FETÖ bağlantıları olduğu için tasfiye edildiğini, bunların Türkiye'nin önünü açan başarılar olduğunu, Silivri’den çıkmalarının ve Türk ordusunu esaretten kurtarmalarının bu mücadele açısından çok önemli olduğunu, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik operasyonların başlamamasının da AK Parti’nin bir zaafı olduğunu, daha önce birlikte hükümet oldukları için hala üzerine gidilmediğini ileri sürdü.