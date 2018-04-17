Perinçek de erken seçim tartışmalarına katıldı!

MHP Lider Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarına Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten de cevap geldi.

Güncellenme 17 Nisan 2018 17:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili olarak bir açıklama da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Perinçek, Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olmasının hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmediğini ileri sürdü.

Perinçek, Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Partisinin erken seçime hazır olduğunu belirttiği yazılı açıklamada, hükümetin ve MHP'nin zor durumda olduğunu iddia etti.

Seçimlerin yapılabilmesi için bazı yasal şartların olduğunu hatırlatan Perinçek, "Devlet Bahçeli, 2002 seçimlerinde de ABD emperyalizminin planları ve ABD'nin savaş takvimine göre hemen ortaya atılıp, 2 Kasım 2002'de seçim var diye ilan etmişti. Bu kez yine aynı rolle ortaya çıkıyor. Bununla birlikte seçim takvimiyle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor. Henüz uyum yasaları Meclis'ten çıkmış değil. Uyum yasaları çıktıktan sonra, ayrıca siyasal partiler arasında eşitlik olması için zaman gerekiyor. Devlet Bahçeli'nin bunları düşünecek hali yok, büyük telaş içerisinde, çünkü partisi dağılıyor. Her hâlükârda Vatan Partisi seçime hazır. Şimdiden ilan ediyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak" ifadelerini kullandı.