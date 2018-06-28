Perinçek: CHP'liler bonzai içip HDP'ye oy verdi

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, CHP'lilerin bonzai çekip HDP'ye oy verdiğini söyledi.

Güncellenme 28 Haziran 2018 12:02

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak 24 Haziran seçimlerinde 98 bin 951 oy ile yüzde 0.2 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları oyu "öncü oy" olarak değerlendiren Perinçek, seçmenin teröre karşı mücadelede esas olarak AK Parti ve MHP mevzisine yığıldığını ifade etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Vatan Partisi'nin oylarının bütün Güneydoğu illerinde beş kat ile on kat arasında büyüdüğü bilgisini verdi.

CHP'nin tabanının bonzai çektiğini iddia eden Perinçek, bunu ilk olarak Ankara-İstanbul yürüyüşü sırasında söylediğini, FETÖ'yle, PKK ile yürüdüklerini, dediğinin doğru çıktığını, bonzai içtiklerini söyledi.

"Milyonlarca CHP'li bonzai içmese gidip, HDP'ye, PKK'ya oy verir mi?" diyen soran Perinçek, "Bir de duman altı olanlar var: Vatan Partisi tabanı. Mesela bu odada esrar çekildiği zaman siz esrarı çekmeseniz de duman altı oluyorsunuz. Siz CHP ile aynı mahalledeyseniz, orada esrar, bonzai çekildiği zaman duman altı olursunuz. CHP intihar gibi bir şey yaptı. Kendi seçmenini PKK'ya yönlendirdi" dedi.

Perinçek ayrıca, HDP'nin kapatılması gerektiği konusundaki çağrısını yineledi.