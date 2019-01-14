Perinçek, ABD'yi bitirecek formülü açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Trump'ın skandal sözleri sonrası ABD'yi bitirecek formülü açıkladı.

Güncellenme 14 Ocak 2019 16:06

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvederiz" sözlerine yazılı açıklama ile cevap verdi.

“ABD, Suriye’de yenildi”

ABD’nin yenildiği için Suriye'den çekildiğini belirten Perinçek, Trump’ın yaptığı bu açıklamanın ABD'nin iç kamuoyuna yönelik olduğunu, yenilen ABD’nin kuru sıkı atarak ABD kamuoyunda geri çekilişini perdelediğini, ABD'nin Türkiye'ye karşı koymak uğruna yedi trilyon dolar daha gömecek bir ekonomisi bulunmadığını, asıl ekonomik tehdidin ABD’nin karşı karşıya bulunduğu tehdit olduğunu söyledi.

“Bu sözler tehdit değil, kurtuluştur”

Perinçek, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye ekonomisini mahvetme tehdidinde bulunduğunu, bu sözlerin bir tehdit değil, Türkiye ekonomisi için bir kurtuluş fırsatı ve müjdesi olduğunu, Türkiye ekonomisinin ABD'nin dayattığı 'Borçlanma Ekonomisi' nedeniyle çıkmaza girmiş bulduğunu, ekonomiyi mahvedenin zaten ABD’nin dayattığı programlar olduğunu, ABD’nin Türkiye ekonomisinde bir etkisinin olmayacağını, ABD'nin sıcak para musluklarını tamamen kapatması, Türkiye için bir tehdit değil, Üretim Ekonomisini kurma fırsatı olduğunu ifade etti.

“ABD planlarını bozacak en önemli adımdır”

Rusya, İran, Irak gibi komşu ülkelerin ve Çin gibi cephe gerisindeki güçlü ülkelerin Türkiye'ye güven duymak için Suriye devletine el uzatmasına baktıklarını ileri süren Perinçek, “Türkiye, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi, tehdide pabuç bırakmaz. Türkiye, Trump'ın tehdidine derhal Şam'da Büyükelçilik açarak yanıt vermelidir. Suriye ile askeri işbirliği, ABD planlarını bozacak en önemli adımdır” dedi.