Peribacaları'nı kirleten görüntülere son! Yıkılacaklar

Nevşehir Valisi Aktaş, Peribacaları’nın yanında inşa edilen ve inşaatı devam eden 15 yapının bugün yıkılmaya başlanacağını söyledi.

Güncellenme 16 Şubat 2019 11:53

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Peribacaları’nın dibinde inşa edilen ve inşaatı devam eden 15 yapının bugün yıkılmaya başlanacağını söyledi.

“Bölgedeki tüm kaçak yapılar yıkılacak"

Dün Bursa’da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapadokya'daki kaçak yapılaşamaya değinerek, “Bölgedeki tüm kaçak yapılar yıkılacak" demişti.

“Tespitine devam ediliyor”

AA’ya açıklama yapan Vali Aktaş, binaların Kapadokya bölgesinde sit alanına yapıldığını, şu an yapılmakta olan bazı binaların olduğunu, bunların tespitine devam ettiklerini söyledi.

“15 yapının bugün yıkımına başlanacak”

Vali Aktaş, “Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapıları yıkacaklarını dile getiren Aktaş, "Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak” dedi.

Daha önce gerekli uyarıların yapıldığını hatırlatan Vali Aktaş, bu binaların zaman kaybetmeden yıkımına başlanacağını söyledi.