Pentagon'u Münbiç korkusu sardı

Afrin'den sonra Münbiç'teki teröristleri de temizlemek için operasyon yapacağını duyuran Türkiye, ABD'yi harekete geçirdi.

Güncellenme 08 Şubat 2018 09:55

Afrin'de sonra Münbiç'te de operasyon yapmayı planlayan TSK, ABD'yi paniğe sevk etti. Daha önce PKK teröristlerle nöbet tutan ABD'li askerlerin skandal görüntüleri ortaya çıkmıştı. ABD'li askerler ile Türk askerinin arasında 1,5 kilometre mesafede bulunuyor.

ABD'li askerle ve PKK'lılar birlikte sınır nöbeti tutuyor

Türkiye'nin Afrin'den sonra Münbiç'te de terör örgütlerini temizleme oparasyonu yapacağını duyurması ABD Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. ABD'li askerler Münbiç ile Fırat Kalkanı'nın birleşimindeki bölgede nöbet tutup devriye geziyorlar.Ayrıca ABD'li askerler PKK'lı teröristlerle sınır nöbeti de tutuyor.

ABD'li askerlerin skandal görüntüleri ortaya çıktı

Fırat Kalkanı bölgesine sıfır noktada bulunan köylerde ABD askerleri sürekli devriye geziyor. Yine aynı bölgedeki başka köylerde ise PKK'lı teröristler 24 saat nöbet tutuyor. TSK ve ÖSO'ya 1,5 kilometre gibi bir mesafede bulunan ABD askerlerinin skandal görüntüleri ortaya çıktı.