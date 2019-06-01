Pentagon'dan S-400 açıklaması! Yine Trump'la çeliştiler

Pentagon, Türkiye'nin teklif ettiği S-400'ler için ortak bir çalışma grubu kurulmasını kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Güncellenme 01 Haziran 2019 11:54

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin S-400’ler için teklif ettiği ortak çalışma grubuna karşı olduklarını açıkladı.

Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, S-400’ler konusunda Türkiye’nin talep ettiği şekilde bir ortak çalışma grubuna karşı oldukları, böyle bir çalışma gurubu olsa dahi S-400’ler konusundaki endişeleri gidermeyeceği ifade edildi.

“Türk yetkililer ABD'yi ziyaret etti”

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, Pentagon'un yaptığı açıklamada ''Türk ve Amerikan askerleri her seviyede iletişimi sürdürüyor. S-400 gibi hava savunma sistemleri, F-35 gibi savaş uçaklarını düşürmek için üretildi. S-400'ün radar sistemi, F-35'lere karşı tehlike oluşturuyor. Daha önce bu konuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teknik ekipler gitti ve aynı şekilde Türk yetkililer de ABD'yi ziyaret etti. ABD'ye gelen Türk yetkililere bu tehlikeler iletildi'' ifadelerini kullandığını bildirdi.

Daha önce de karşı olduklarını duyurmuşlardı

ABD, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkarken Türkiye, ABD'ye, S-400'ler konusunda 'ortak komisyon' kurulması çağrısı yapmıştı. Pentagon, daha önce de S-400'lerle ilgili çalışma grubu kurulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

Trump ne demişti?

NTV, dün yaptığı haberde Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "S-400 ile ilgili çalışma grubu kurulması fikrinizi beğendim” dediğini bildirmişti.