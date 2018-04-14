Pentagon'dan operasyon devam edecek sinyali!

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye operasyonu sonrası açıklama yapan Pentagon, harekatın bugünlük bittiğini, daha sonra devam edebileceğini söyledi.

Güncellenme 14 Nisan 2018 15:09

Bir süredir yaşanan gerginlik sonrası ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. Açıklama yapan ABD Başkanı Trump ise saldırı emrini verdiğini duyurdu.

Operasyon şimdilik bitti

Bu sabah saatlerinde açıklama yapan Pentagon, operasyonun sona erdiğini açıkladı. Daha sonra bir açıklama daha yapan Pentagon Suriye'yi tekrar vuracaklarını, operasyonun bugünlük bittiğini belirtti.

Ne yaşandı?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.