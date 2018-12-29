Pentagon'dan "Esed güçleri Münbiç'e girecek" iddialarına yalanlama

Pentagon ve DEAŞ karşıtı güçler, Esed güçlerinin Münbiç'e harekat düzenleyeceği haberlerini yalanladı.

Güncellenme 29 Aralık 2018 14:14

ABD Savunma Bakanlığı ile ABD’nin kontrolündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Esed rejiminin Münbiç’e girdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

ABD destekli koalisyondan yalanlama

DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin Münbiç ilçesinde askeri güç değişimine yönelik asılsız iddialara rağmen Koalisyon bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir belirti görmedi. Tüm taraflara Münbiç'in bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine saygı duyması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

“Doğru değil”

Diğer taraftan konuyla ilgili açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, Esed rejimi güçlerinin Münbiç'e girdiğine yönelik haberler hakkında "Doğru değil" açıklamasında bulundu.

“Yorum yapmayacağız”

Yetkili, rejime bağlı güçlerin, Münbiç'e yöneldiği veya ilçeye girmek istediğine ilişkin iddiaları hakkında da "Başka güçlerin manevraları hakkında yorum yapmayacağız" dedi.