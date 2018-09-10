Pendik Belediye Başkanı, rehine krizinin detaylarını anlattı

Pendik Belediye Başkanı Şahin, lisede yaşanan rehine krizinin detaylarını anlattı.

Güncellenme 10 Eylül 2018 16:30

İstanbul Pendik’ten yaşanan rehine krizi tatlıya bağlandı. Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir uzman erbaş, okulda çalışan nişanlısını rehin almıştı. Polisin uzun süren ikan çabaları sonrası uzman çavuş teslim olmuştu.

Polisler gelince nişanlısını rehin almış

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Pendik Belediye Başkanı Kemal Şahin, tartışmanın ardından polislerin çağrıldığını, bu gelişme üzerine uzman erbaşın nişanlısını rehin aldığını anlattı.

Rehin alan ve alınan nişanlı

Başkan Şahin, isminin bilindiğini ancak emniyetin isimlerinin açıklanmasını istemediğini, ellerindeki bilgilerle konuştuğunu, okulda çalışan kişi ve rehin girişiminde bulunan kişinin nişanlı olduğunu, aralarında bazı sorunlar olduğunu, uzman erbaşın okula geldiğini ve burada nişanlısını rehin aldığını söyledi.

Polis hassas bir şekilde çalıştı

Polis gelince de uzman erbaşın nişanlısını rehin aldığını belirten Başkan Şahin, emniyet güçlerinin, özel harekat ve uzman ekiplerin de olay yerine geldiğini, çok büyük ihtimalle büyük bir sıkıntı çıkmadan polisin bu işi çözdüğünü, olayın panik havasının oluşmaması açısından sükutnetle takip edildiğini belirtti.

Okul ortamında olması tedirginlik oluşturdu

Başkan Şahin, bu krizin okul ortamında olması daha fazla tedirginlik oluşturduğunu, kendilerini en çok üzenin okul ortamında böyle bir hadisenin cereyan etmesi olduğunu, emniyetin hassas şekilde sahada yer aldığını sıkıntı olmadan rehine krizinin çözüldüğünü ifade etti