Pembe Panter'in ifadesi ortaya çıktı! Bakın nasıl yakanmış

Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan iletişime geçtiği kişilerle fuhuş yaptığı gerekçesi ile gözaltına alına "Pembe Panter" lakaplı Ayşe B.nin ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 09:00

İlk operasyondan müşteri kılığındaki polisten şüphelenip görüşmeyi yarıda keserek kaçmayı başaran “Pembe Panter” lakaplı Ayşe B.’nin nasıl yalandığına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Polis olduklarını anlamamış

Müşteri kılığında kendisi ile görüşen polisin uzun saçlı olmasına aldanan Pembe Panter, bu kez operasyonu fark edemeyince yakayı ele vermiş.

Polisler ikinci kez iletişime geçti

Soruşturmada yer alan bilgilere göre, Ayşe B. iki hafta önce müşteri kılığına girip kendisi ile iletişime geçen kişinin polis olduğunu anlayınca görüşmeyi iptal etti. Pembe Panter lakaplı Ayşe B.'yi takibe devam eden polis, bu kez uzun saçlı bir polisi ‘müşteri’ gibi kullanarak görüşme yaptı.

Görüşme için gittiği otelde yakalandı

Ayşe B. ifadesinde, bu kez müşteri ile görüştüğünü zannettiğini, uzun saçlı olduğu için polis olduğunu anlamadığını, görüşme için sözleştikleri otelde polislere yakalandığını söyledi.

Suçlarını kabul etti

Suçunu kabul eden Ayşe B., beş yıldan beri bu işi yaptığını, kimseden komisyon almadığını, fuhuş için yer temin etmediğini belirtti.

Pınar Ç. itiraz etti

Twitter üzerinden çalıştığını anlatan Ayşe B. ile birlikte yakalanan Pınar Ç. ise “Otele gittiğimde haberim yoktu. O benim haberim olmadan pazarlık yapmış” dedi.