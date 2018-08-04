"Pembe Panter" Instagram fenomeni çıktı!

Adana'da dün yapılan operasyonla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Pembe Panter lakaplı Ayşe B.'nin kim olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 16:27

Adana’da Pembe Panter lakaplı Ayşe B., sosyal medya hesaplarından iletişim kurduğu kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhşa mekan sağladığı gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan Ayşe B., iletişime geçtiği kişilerle geceliği 3 bin TL’ye anlaştığı ortaya çıktı. Pembe Panter Ayşe, kendisi ile buluşmak isteyenlerle internetten görüntülü görüşme yapıyor ve kendisini gösteriyordu.

Kim olduğu ortaya çıktı

Bu olay sonrası ise Pembe Panter lakaplı Ayşe B.’nin kim olduğu merak konusu oldu. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla Instagram'da bir fenomen olduğu belirlendi. Posta’nın haberine göre, Pembe Panter Ayşe'nin tutuklandığını öğrenen takipçileri, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu.

Fuhşa yer sağlıyormuş

Dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.'nin, 'fuhuş yapmak' ve 'fuhşa yer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı.

Tutuklandı

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ayşe B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.