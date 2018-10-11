Pekmezi böyle tüketmeyin!

Yoğurdun besleyicilik değerini artırmak için pekmez eklenmesinin son derece zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, onun yerine bal eklenebileceğini vurguladı.

Güncellenme 11 Ekim 2018 10:38

Uzmanlar, kalsiyum ve demir bakımından zengin olan besinlerin beraber tüketmenin vücuda herhangi bir yararının olmadığını söylüyor. Bu bakımdan yıllarca yapılan yanlışlardan biri de yoğurdun daha sağlıklı olması için pekmez eklemektir. Yoğurdun içerisine pekmez eklemek yerine bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Ülkemizde sıklıklar karşılaşılan sorunlardan biri olan demir eksikliğinin ciddiye alınmadığını uzmanlar vurguluyor. Özellikle kadınlarda demir eksikliği yaygın olarak görülür. İleri derecede demir eksikliği sorunu kişilerde bayılma, saç dökülmesi, tırnak kırılması, ağız kenarlarında yara ve dudak çatlaması şeklinde görülür. Bu sorunun varlığından emin olmak için dahiliye uzmanına görülmekte fayda var. Eksiklik tespit edildiğinde doktor demir minerali verecektir. Demir ihtiyacını ekstra takviye mineraller yardımı ile alacağınız gibi aynı zamanda gün içerisinde tüketeceğini gıdalardan da alabilirsiniz. Özel bir rahatsızlık bulunmuyorsa demir eksikliğinin en büyük nedeni yanlış beslenmedir.

Demir bakımından zengin olan gıdalar ise tavuk, balık, kırmızı et, kuru baklagiller, kuru yemişler, kuru meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yumurta ve pekmezdir. Bu besinlerin tüketimi yapılıyor olsa bile hala bir eksiklik söz konusu ise o zaman besinlerin yanlış tüketilmesi gibi bir sorun söz konusudur. Yapılan en büyük hatalardan birisi de etin yanında ayran veya yoğurt tüketmek, bunun yanı sıra yoğurdun besleyicilik değeri artsın diye yoğurdun içerisine pekmez eklemekte demir eksikliğine neden olan detaylardandır.