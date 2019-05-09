Pegasus'tan yolcularına "seçim" kolaylığı!

YSK'nın kararı sonrası tatillerini iptal etmek zorunda kalan vatandaşlara Pegasus'tan müjdeli bir haber geldi.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 12:45

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası yeni seçim tarihi 23 Haziran olarak duyuruldu. Birçok firma gibi hava yolu şirketi Pegasus da sosyal medya hesabından 23 Haziran 2019'u kapsayan biletlerin kesintisiz iade ve iptal edilebileceğini duyurdu.

Vatandaşlar tatilini erteliyor

YSK’nın kararından önce tatil planı yapan vatandaşların, 23 Haziran seçimleri nedeni ile tatil planlarını iptal edeceği düşünülüyor. Uçak biletlerini önceden alanlar için ise hava yolu şirketlerinden açıklama gelmeye başladı.

Pegasus’tan yolculara büyük kolaylık

Pegasus Hava Yollları'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019'u kapsayan biletlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor. Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz."