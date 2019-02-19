Peak'in reklam filmi çalıntı mı?

Peak'in 41 televizyonda aynı anda yayınladığı reklam filmi çalıntı olduğu iddiası ile kaldırıldı.

Güncellenme 19 Şubat 2019 14:27

Türkiye’de aynı anda 41 televizyon kanalında yayınlanan reklamla tüm dikkatleri üzerine çeken Peak Games, alınan son dakika kararı ile reklamlarını durdurdu.

Peak’in Audi’nin 2017’de yayınladığı reklamın benzerini yayınladığı ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı.

Açıklamada, reklam filminin özgün olmadığını herkesle aynı anda öğrendikleri, üzüntülerini ve karın ağrılarını tarif edemeyecekleri, yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olmasının kendileri için çok değerli olduğu, bu sebepten ötürü tüm reklamları durdurdukları belirtildi.

Peak tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ajans'la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans'ın bağlı olduğu networke Amerika'da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız” denildi.