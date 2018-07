Paylaştığı fotoğraflar Erhan Çelik'in başını yaktı!

Gülben Ergen'in çocuklarını sosyal medyada paylaşan Erhan Çelik'in 8 yıl hapsi istendi.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 16:42

Erhan Çelik'in ayrıldığı eşi Gülben Ergen'in Mustafa Erdoğan'dan olan çocuklarının özel fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesi ile hakkında, "Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gülben Ergen'in başvurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturmada, Erhan Çelik hakkında iddianame hazırlanırken, iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen ile şüpheli Erhan Çelik'in 6 Aralık 2016 tarihinde boşandıkları, boşandıktan sonra taraflar arasında adliyeye yansıyan olaylar yaşandığı belirtildi.

Çelik, çocukların fotoğraflarını paylaştı

İddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldığı, şüpheli Erhan Çelik'in bu karardan sonra 7 Ekim 2017 tarihinde sosyal medya hesabından Gülben Ergen'in önceki evliliğinden olan çocukları Atlas Erdoğan, Güney Erdoğan ve Mustafa Ares Erdoğan'ın ev içinde çekilmiş özel fotoğraflarını, koruma kararından bahsederek paylaştığı belirtildi.

Gülben Ergen şikayetçi oldu

Mağdur çocuklar ve annelerinin Erhan Çelik'ten şikayetçi olduğu, şüpheli Erhan Çelik'in de suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in uzlaşma talebini kabul etmediği ifade edildi.

8 yıl hapsi istendi

İddianamede; şüpheli Erhan Çelik'in, "Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianame kabul edildi

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.