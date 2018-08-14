Patronlardan hükümete 5 maddelik çözüm önerisi!

Ekonomik çalkantı döneminde milletle dayanışma içinde olacaklarını vurgulayan TÜSİAD ve TOBB, hükümete 5 maddelik bir çözüm önerisinde bulundu.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 09:49

Ortak açıklama yayımlayan TÜSİAD ve TOBB, ekonomik çalkantı döneminde milletle dayanışma içinde olacaklarını vurguladılar.

Yapılan açıklamada reel sektörün bu süreçte zarar görmemesi için beş adımın atılması gerekli olduğunu belirttiler.

“Türkiye ekonomisi sağlamdır”

Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğunu belirtilen açıklamada, son dönemde karşılaşılan finansal zorlukların milletle dayanışma içinde aşacakları, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğu, bu süreçte reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesinin korunmasının son derece büyük önem arz ettiği ifade edildi.

“Bazı adımlar atılmalıdır”

Açıklamada, ülke ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamikler nedeniyle hassas bir dönem içerisine olunduğunu, bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınmasının gerektiği ve bu kapsamda bazı adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada bahsi geçen adımlar ise şu şekilde:

Sıkı bir para politikası

Merkez Bankası'nın dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanısıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmesi,

Tasarruf tedbirleri

Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması,

Yol haritası

Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritasının bir an önce hazırlanması,

AB ile ilişkiler

En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması,

ABD ve Türkiye ilişkileri

ABD ve Türkiye'nin mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmesi

Alınması gereken önlemler olarak yukarıdaki maddelerin sıralandığı açıklamada, “İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır” denildi.