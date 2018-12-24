Patronlardan çalışanları sevindirecek asgari ücret önerisi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Asgari ücrette (vergi) yüzde sıfır olsun da işçimiz hiç olmazsa 2 bin 500 lira alsın" dedi.

Güncellenme 24 Aralık 2018 14:13

Yeni yılın asgari ücreti bu hafta belli olacak. İşçi ve işveren temsilcileri son kez komisyon masasına oturacak. Bu kritik karar öncesi patronlardan da asgari ücret 2500 lira olsun açıklaması geldi.

2500 TL olsun önerisi

Asgari ücrette sürpriz açıklama patronlar kulübünün başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu, asgari ücretliye 2500 lira veririz deyip bunun şartını açıkladı. Asgari ücretteki vergini sıfırlanmasını isteyen Rifat Hisarcıklıoğlu, "Asgari ücret bin 600 lira ama bana maliyeti 2 bin 500 lira. Biz de diyoruz ki, 'İşçimiz daha fazla alsın' ama üzerimizdeki vergi yükünü kaldırın. Asgari ücrette (vergi) yüzde sıfır olsun da işçimiz hiç olmazsa 2 bin 500 lira alsın" dedi.

Hükümet ne diyecek?

Hükümet kanadının bu öneriye vereceği yanıt merak konusu