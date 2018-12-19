Patriot gelişmesine Rusya'dan ilk yorum

Rusya, ABD'nin Türkiye'nin Patriot alımına onay vermesi hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 19 Aralık 2018 12:49

Rusya, Pentagon’un Türkiye’ye Patriot sistemi satışına onay vermesine yönelik bir açıklama yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, ABD’nin onay vermesinin Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze anlaşmasını etkilemeyeceği belirtildi.

“Her koşulda tamamlanacak”

Açıklamada, S-400'lerin satışının her koşulda tamamlanacağı, ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye füze satışının birbirinden ayrı işlemler olduğu, Türkiye'nin Rus füzeleriyle ilgili bilgileri ABD ile paylaşacağının düşünülmediği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermişti.