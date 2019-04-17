Patates için ‘sıfır gümrük vergisi’nde süre uzatıldı

Patateste ‘sıfır gümrük vergisi’ uygulaması Mayıs sonuna kadar devam edecek. Bu tarihe kadar 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Güncellenme 17 Nisan 2019 12:25