Patates için ‘sıfır gümrük vergisi’nde süre uzatıldı
Patateste ‘sıfır gümrük vergisi’ uygulaması Mayıs sonuna kadar devam edecek. Bu tarihe kadar 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.
Patates ithalatında 20 Nisan itibarıyla süresi dolacak "sıfır gümrük vergisi" uygulaması, 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, patates ithalatında 20 Nisan'da sona erecek "yüzde sıfır gümrük vergisi" uygulamasının süresi 31 Mayıs'a uzatıldı.
31 Mayıs tarihine kadar ise 200 bin tona kadar patates ithalatında, gümrük vergisi alınmayacak.