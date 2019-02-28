Pastalar artık daha az tatlı!

Sağlık Bakanlığı aldığı bir karar sonrasında lokantacılar ve pastanecilerle birlikte yeni bir projenin içerisine giriyor.

Güncellenme 28 Şubat 2019 12:08

Yaşanan obezite, tansiyon gibi sağlık sorunlarının artmasına bağlı olarak alınan bir karar sonucunda yeni bir döneme giriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından atılan yeni adımda lokantalar ve pastanelerle birlikte yepyeni bir dönem başlıyor. Artık pastalar, kebaplar, çorbalar başta olmak üzere tüm yiyecek içeceklerin tuz ve şeker oranı belli oranda azaltılacak.

Yarından itibaren başlatılan proje de Sağlık Bakanlığı pastaneciler ve lokantacılarla birlikte yepyeni bir protokol imzalanacak. İmzalanacak protokol de gündem tuz ve şeker dengesi olacak.

Artık vatandaşlar tarafında dışarıda tüketilen gıdaların tuz ve şeker oranı büyük oranda azaltılacak ve bunun yanından başka önlemlerde alınacak. Bir üzücü haber de bu besinlerin boyutlarında da küçülmeye gidilecek. Ortalama olarak tüm yiyeceklerde bulunan tuz ve şeker oranı 4 ile 5 gram arasında bir azalma gösterecek.