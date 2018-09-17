Paşayeva: Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva, "Türkiye'nin düşmanı bizim düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır" dedi.

Güncellenme 17 Eylül 2018 16:07

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, “Türkiye'nin düşmanı bizim düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. O yüzden birliğimizi daha da artıracağız ki bu bölgede daha da huzurlu olalım” dedi.

“Bu yolda birçok şehit verildi”

Paşayeva, birlikte çalışarak zafere ulaşacaklarını, Nuri Paşa'nın başkanlığında Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluşlarının davetiyle geldiklerini, birlik ve beraberlik içerisinde o soykırımların durdurulduğunu, Bakü’nün de işgalden kurtarıldığını, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin payitahtının Bakü olduğunu, bu yolda birçok şehit verildiğini söyledi.

“Dağlık Karabağ, Türkiye’nin de sorunu”

Dağlık Karabağ sadece Azerbaycan'ın değil Azerbaycan kadar Türkiye'nin de meselesi olduğunu belirten Paşayeva, “Biz bu meselede her zaman topraklarımızın işgalden azat olunmasında da birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz” dedi.

“Dedelerimiz kardeşlik esasını ortaya koymuşlar”

Paşayeva, "Vatan coğrafyamızın her tarafından Hatay'dan, Edirne'ye, Kars'tan, İstanbul'a kadar dedelerimiz orası bizim vatanımız acı çeken bizim insanımızdır bilinciyle gelmişler ve hayatlarını da feda etmişler. Çanakkale'ye zor günlerimizde buralara gelen yüzlerce Azerbaycanlı dedelerimiz ve Azerbaycan'a giden dedelerimiz kardeşlik esasını ortaya koymuşlar” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın Azerbaycan'da verdiği mesajların çok önemli olduğunu vurgulayan Paşayeva, "Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. O yüzden birliğimizi daha da artıracağız ki bu bölgede daha da huzurlu olalım. Haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı daha güçlü adımlar atarak üzerimizde oynanan büyük oyunları durduracağız” dedi.